Villingen-Schwenningen Erlesenes und bombastischer Schluss

VS-Schwenningen. Georg Meißner begrüßte dazu am vergangenen Sonntag die Akteure und die vielen Gäste in der akustisch angenehmen St. Franziskus-Kirche. Der Vorsitzende des Orgelbau-Fördervereins wünschte erbauliche Musik, und der Wunsch wurde voll erfüllt. Sätze des evangelischen Bezirkskantors Traugott Fünfgeld bildeten die Klammer des Programms. Im prächtigen, jazzigen, fetzig-poppigen Finale tauchte bei griffigem Rhythmus der Grundgedanke durch Orgel und Bläser auf: "Nun danket alle Gott". Der festlich-sakrale Charakter wurde mit der Zugabe "The Highland Cathedral" noch unterstrichen.

Rieger und "neoBrass" sorgten damit für ein sichtbar beeindrucktes Publikum. Zur Geltung kam die französische Disposition der Lentner-Orgel, die dem Kirchenmusiker Frank Rieger willkommen schien. Die Klangfärbungen machte er deutlich im Allegro vivace der fünften Orgelsinfonie von Charles-Marie Widor mit samtigen Beginn, dynamischer Feinabstimmung, warmen Holzregistern, tänzerischen Einsätzen, schwelgender Romantik, großem Crescendo und abschließenden Triumphmarsch. Ästhetischer Klang des Instruments wurde mit Jehan Alains "Litanies" transportiert, ein tiefgehendes Werk von zartem Gebet bis hin zu Golgatha-Stimmung und heroischer Auferstehung. Mit der Suite caractéristique der niederländischen Organistin Margaretha Christina de Jong ließ Rieger stimmungsvoll den Weihnachtsmann daher spazieren.

Fynn Müller (Trompeter und Arrangeur), Rainer Benner (Trompete), Andreas Spiegelhalder (Posaune), Takako Yamanoi (Horn) und Sebastian Patzelt (Tuba) glänzten homogen mit Viktor Ewalds Quintett Nr. 3 bei treffenden Tempi und musikalischem Ausdruck. Geheimnisvoll, mit leichtem Lamento erklang das Andante und technische Reife wurde beim anspruchsvollen Vivo bewiesen. Kantabel war der Vortrag des Bläserquintetts bei "Fields of God" (Sting), wobei die zweite, gestopfte Trompete feinnervig-exotisches Kolorit einbrachte. Äußerst interessant in Rhythmus und Melodik mit markanten Pausen war das Largo piquant aus Jacques Loussiers "Cheval de Feu" zu hören. Die heimliche britannische Nationalhymne – erster Marsch aus "Pomp & Circumstance" von Edward Elgar – wurde zum bombastischen Schluss-Erlebnis.