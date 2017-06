Villingen-Schwenningen. Am Samstag, 1. Juli, 14 Uhr, haben Interessierte im Begleitprogramm der Ausstellung "Wie tickt Villingen-Schwenningen?" bei einer Erlebnisführung die Möglichkeit, auf den Spuren von Romäus, der klein in einer Weberfamilie angefangen hat und in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Riese im Badischen Sagenbuch endet, durch die Stadt zu wandeln. Beginnend um 14 Uhr im Foyer des Franziskanermuseums, verfolgen Klaus Richter, Gunther Schwarz und ein Überraschungsgast die Spur des Lokalhelden vom Keferbergle zum Zeughaus und über die Hüfinger Gasse zurück zum Ort seiner unglaublichsten Tat, der Flucht aus dem ausbruchsicheren Diebturm, dem späteren Romäusturm. Die Tickets für die Erlebnisführung, die nur einmal angeboten wird, sind am Samstag, 1. Juli, an der Kasse des Franziskanermuseums zum Preis von sieben Euro, ermäßigt fünf Euro, erhältlich und berechtigen zum Besuch der Sonderausstellung vor oder nach der Führung durch Villingen.