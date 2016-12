Villingen-Schwenningen Erkundung unter Lebensgefahr

In der Szene ist der Ort längst zum "Hotspot" geworden. Die einschlägigen Facebook-Gruppen geben einen Einblick in die Räume, die seit Jahrzehnten nicht mehr in Gebrauch sind: Ziffernblätter und Uhren stapeln sich in einer Ecke, Zahnräder und Uhrenzeiger liegen am Boden verstreut, in einem Regel stehen Schreibmaschinen aus dem vergangenen Jahrtausend. Alles scheint wie eine Reise in eine längst vergangene Zeit.

Der Reiz, der von den Räumen ausgeht, zieht jedoch nicht nur jene an, die in dokumentarischen Absichten und als reine Erkundung diesen verlassenen Ort – im Szenejargon als "Lost Place" bezeichnet – aufsuchen. "Mittlerweile gehen hier Jugendliche ein und aus", berichten die beiden erfahrenen "Explorer".

Allzu schwer wird es ihnen offenbar nicht gemacht. Zwar umgibt das Gelände teilweise ein Zaun, dieser ist jedoch überaus löchrig und an mehr als einer Stelle komplett offen. "Sogar die Tür zum Gebäude stand kürzlich auf – da kann jeder ohne Probleme rein." Für die beiden bestätigt sich damit, was sie bereits seit vielen Monaten wahrnehmen – die Uhrenfabrik wird regelmäßig von Jugendlichen aufgesucht. Ihr Treiben ist im Inneren unübersehbar, wie die beiden erzählen. Mittlerweile seien viele Ausstattungsgegenstände in den Räumen verstreut, teilweise wird der Zerstörungswut freien Lauf gelassen – für die klassischen "Underground Explorer" ein absolutes "Nogo". "Hier drin wird aber auch regelmäßig getrunken und geraucht", erzählen sie von Wahrnehmungen auf dem Areal.

Böden geben nach

Eine Tatsache, die fatale Folgen haben könnte. Auf den teilweise ölgetränkten Böden könnte eine glimmende Zigarettenkippe ein Inferno auslösen. Und nicht nur das: Teilweise würden die Böden nachgeben, an einer Stelle bricht ihren Angaben zufolge fast ein schwerer Stahlschrank durch die Decke. Auch sei das Dach löchrig – Feuchtigkeit dringe ein und sorge für morsche Wände.

"Für Jugendliche, die keine Erfahrung in der Erkundung solcher Ort haben, kann ein illegaler Besuch hier lebensgefährlich sein!" Sie befürchten, dass zudem Kinder vom angrenzenden Spielplatz oder von der Gartenschule irgendwann das kaum gesicherte Gelände zum Toben nutzen und sich damit in große Gefahr begeben.

Bei der Stadt ist man über die kritischen Zustände auf dem Emes-Areal jedoch nicht informiert. Laut Pressesprecherin Oxana Brunner liegen der zuständigen Baurechtsbehörde keine entsprechenden Informationen vor. Einsätze des Kommunalen Ordnungsdienstes gab es dort in der Vergangenheit nicht, "hier wäre zudem der Eigentümer verantwortlichen", so Brunner. Dieser sei dazu verpflichtet, das Gelände zu sichern, um Dritten den Zugang zu verwehren. "Wem der Besitzer dort Zutritt gestattet, ist aber seine Sache."

Doch eine Handhabe bleibe der Stadt in besonderen Fällen noch. Denn wenn von dem Gebäude "eine Gefahr für Leib und Leben" ausgeht, dann ist es nach Angaben von Brunner die Aufgabe der Baurechtsbehörde, dem Eigentümer Maßnahmen anzuordnen, das Gelände entsprechend zu sichern. "Diese Maßnahmen werden jedoch nicht von der Stadt getroffen", betont die Sprecherin.

Und: Die Stadt müsse natürlich zunächst Kenntnis von den dortigen Zuständen erhalten. Genau aus jenem Grund wenden sich die "Urban Explorer" nun an die Öffentlichkeit. Schließlich wollen sie nicht, dass ihr "Lost Place" irgendwann Schauplatz einer Tragödie wird.