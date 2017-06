Villingen-Schwenningen Erhöhte Waldbrandgefahr im Kreis

Schwarzwald-Baar-Kreis. In Bad Dürrheim gab es bereits einen Flächenbrand. Ein Waldstück im Wittmanstal war betroffen. Dabei wurde eine 20 mal 20 Meter große Fläche beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das trockene Wetter und der ausbleibende Niederschlag sorgen dafür, dass die Waldbrandgefahr weiter ansteigt, teilt das Kreisforstamt mit. Aus diesem Grund ruft das Amt alle Waldbesucher zu besonderer Vorsicht auf. Folgende Regeln seien im Wald zu beachten: Im Wald und in einem Umkreis von 100 Metern sind offene Feuer verboten. Offene Feuer bedürfen generell der Genehmigung der unteren Forstbehörde. Das Fahren im Wald mit Autos und das Parken im Wald ist verboten. Autos können das Gras am Boden entflammen. Rauchen ist vom 1. März bis 31. Oktober im Wald nicht gestattet. Glasflaschen und Scherben, die in den Wald geworfen werden, können die Gefahr eines Brandes noch zusätzlich erhöhen. Der Brand in Bad Dürrheim sei erfreulicherweise durch den schnellen Einsatz der zuständigen Rettungskräfte gut ausgegangen und habe zudem keine Menschen verletzt. Dennoch sollten Waldbesucher jetzt besonders vorsichtig und sorgfältig sein.