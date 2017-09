Villingen-Schwenningen Ergebnisse live vor Ort

64 Wahllokale in der Doppelstadt

Insgesamt gibt es 64 Wahllokale in der Doppelstadt mit ihren Teilorten, davon sind 54 Wahlbezirke am Sonntag geöffnet, zehn weitere sind Briefwahlbezirke. Die Briefwahl wurde sehr stark nachgefragt, bis zum Freitag, 22. September, hatten 11 712 Personen Briefwahl beantragt, was im Vergleich mit 2013 eine Steigerung von über 2000 Personen bedeutet. Änderungen gibt es in drei Wahlbezirken. Die Gartenschule ist im Bezirk 020-01 jetzt das Wahllokal, früher war dies in der Seniorenbegegnungsstätte, beziehungsweise in Schlenkers Hotel und dem Restaurant Ochsen. Der Bezirk 050-01 ist in Rietheim, hier steht die Wahlurne jetzt im Begegnungsraum und nicht mehr im Sitzungssaal und in Tannheim, Bezirk 060-01 müssen die Wähler jetzt in die Turn- und Festhalle, früher war das Wahllokal im Rathaus.

Ausgezählt werden die Stimmen in den jeweiligen Wahllokalen ab 18 Uhr, von dort gibt es die Meldung in die Zentrale und im Rathaus Villingen. Im Flur des ersten Obergeschosses sind Monitore aufgestellt, sobald die Ergebnisse der Bezirke im System eingepflegt sind, werden diese auch veröffentlicht.