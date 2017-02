Villingen-Schwenningen Erfolgsmodell kann sich sehen lassen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie schon in den Vorjahren, stieß die Veranstaltung auf riesiges Interesse. 2500 Gäste hatten sich in den Messehallen in Villingen-Schwenningen eingefunden, zum ersten Mal mit Festredner Winfried Kretschmann. Wenn er, so Kretschmann, krankheitshalber nicht weiterreden könne, habe ihm der ebenfalls anwesende Unionsfraktionschef Volker Kauder zugesichert, dass er einspringen werde. Überhaupt seien die Zeiten im Wandel, das könne man schon daran sehen, dass Kauder keine Krawatte habe, während er, so punktete Kretschmann, protokollarisch korrekt gekleidet sei. "Ja früher hatten wir keine Krawatten an im Landtag, da fragte die CDU: "Was sind denn das für Leute ohne Krawatten!"

IHK-Präsident Dieter Teufel zeigte Optimismus. Die selbstgestellte Frage, ob es überhaupt noch eine Chance auf ein "gutes" neues Jahr gebe oder "ob wir uns im Bereich der Träumerei bewegen", beantwortete er mit einem klaren "Ja". Schließlich könnten Deutschland, Baden-Württemberg und die Industrie­region von einer nachhaltig guten Wirtschaftslage sprechen. "Die Unternehmen erfreuen sich einer guten bis sehr guten Auftragslage. Die Exportquote liegt auf einem hohen Niveau", führte Teufel als Beweis an. "Es ging uns noch nie so gut wie heute. Das gibt uns den Mut und die Zuversicht für die Herausforderungen der Zukunft."

Doch der Ministerpräsident ist besorgt: "Der Freihandel ist die Grundlage des baden-württembergischen Geschäftsmodells. Er ist entscheidend für den Wohlstand in unserem Land", so Kretsch­mann. Wirtschaftliche Zusammenarbeit, so betonte der Ministerpräsident, sei ein höchst wirksames Mittel gegen militärische Konflikte. Die Europäische Union müsse ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bleiben. Lob hatte der Ministerpräsident für die IHK als "Erfolgsmodell der Re gion". Das sei der Verdienst von Teufel.