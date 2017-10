Villingen-Schwenningen Erfolgsgeschichte geht weiter

Villingen-Schwenningen. Die Vorstellung des diesjährigen Adventskalenders erfolgte jetzt in den Räumen der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar in Schwenningen durch die Präsidenten der beiden Clubs aus Schwenningen und Villingen, Markus Piro und ­Eberhard Heiser, sowie dem Vorstandssprecher der ­Volksbank, Jürgen Findeklee.

Die Volksbank als ­Hauptsponsor der ersten Stunde engagiere sich dabei in noch größerem Umfang als in den vergangenen Jahren, worüber sich die beiden Lions-Clubs sehr freuen, heißt es in einer Mitteilung.

Der Lions-Weihnachtskalender wird ab Donnerstag, 2. November, ausgeliefert und zum Verkauf angeboten. Die offiziellen Vorverkaufsstellen sind in diesem Jahr die Volksbank in der Bärenstraße in Schwenningen, Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße in Villingen, Wein Riegger in der Werner-von-Siemens- Straße in Villingen sowie S’Versucherle in der Friedrichstraße in Bad Dürrheim. Der Verkauf in den Innenstädten von Schwenningen und Villingen beginnt am Samstag, 4. November.