Villingen-Schwenningen Erfinder müssen Regeln beachten

Damit der Erfinder nicht leer ausgeht, müssen Ansprüche häufig über ein Patent abgesichert werden. In welchen Fällen das notwendig ist und wie das geht, darüber informiert die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg in regelmäßigen Patent- und Erfinder-Sprechstunden. Die nächste findet am Dienstag, 10. Januar, statt.

Worum geht es genau? Gewerbliche Schutzrechte, wie die korrekte juristische Bezeichnung lautet, gewähren ein zeitlich begrenztes Monopolrecht, das den Inhaber vor Nachahmung schützt. Dieser Schutz ist erforderlich, weil generell das Prinzip der Nachahmungsfreiheit gilt. So erhält beispielsweise ein Erfinder, der ein Patent anmeldet, ein vorübergehendes Monopol für die gewerbliche Nutzung der Erfindung. Damit hat er die Möglichkeit, eine Alleinstellung am Markt zu erwerben und die hohen Entwicklungskosten wieder hereinzuholen. Andererseits wird durch die Veröffentlichung verhindert, dass der technische Fortschritt durch Geheimhaltung gebremst wird. Gewerbliche Schutzrechte sollen letztlich die Innovation und Kreativität in einer Volkswirtschaft fördern.

Wer ein Patent anmelden will, muss einen Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mit Hauptsitz in München einreichen. Wer seine Erfindung auch im europäischen Ausland schützen lassen will, wendet sich an das Europäische Patentamt in Berlin.