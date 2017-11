Villingen-Schwenningen Erfahrungen mit 24-Stunden-Hubschrauber positiv

Hilfe rund um die Uhr ist gefragt, nicht nur in der Region, sondern landesweit. Und damit auch während der besonders geschützten Nachtstunden zwischen 22 Uhr nachts und 6 Uhr in der Frühe. Während dieser Zeit musste die Hilfe per Hubschrauber bislang meist aus der benachbarten Schweiz angefordert werden. Die Antwort darauf gab man in Baden-Württemberg mit der Genehmigung des 24-Stunden-Betriebs des Hubschraubersonderlandeplatzes am Kreisklinikum zwischen Villingen und Schwenningen im Sommer. Seit Oktober wird die neue Regelung nun auch ganz praktisch umgesetzt und "Christoph 11" darf auch nachts durchstarten.

Schon während der ersten drei Wochen war der Hubschrauber des neuen, modernen Hubschraubermusters H 145 enorm gefragt: Zwischen dem 1. und 24. Oktober wurde er zu 27 Einsätzen gerufen, erläutert Petra Hentschel, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation und Marketing bei der DRF Stiftung Luftrettung, einer gemeinnützige AG in Filderstadt, auf Anfrage. In die besonders kritischen Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr, so Hentschel, fielen dabei sieben Einsätze.

Der Übergang in den 24-Stunden-Betrieb sei reibungslos über die Bühne gegangen, schildert sie, "und die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr wurde von den Leitstellen positiv aufgenommen".