Villingen-Schwenningen Erben machen Ausstellung möglich

So sei das Projekt eines ­Ausstellungszyklus entstanden, in der die Lebensbedingungen zur Zeit der Künstler Richard Ackermann, Paul Hirt, Ludwig Engler und Waldemar Flaig porträtiert werden. "Das Engagement von Ihnen ging über die Bereitstellung der Bilder hinaus. Sie haben auch noch 10 000 Euro gestiftet", dankte Kubon der Familie.

Vor einigen Jahren habe die Stadt begonnen, das alte Rathaus in das Bewusstsein der Menschen mit vielen Aktionen zu bringen, Richard Ackermann und Paul Hirt, deren Werke heute hier zu sehen sind, hätte es gefreut, wenn sie das gewusst hätten, betonte der Oberbürgermeister.

Ulrich Heinzmann begrüßte die Besucher im Alten Rathaus mit den Worten: "Ich bin glücklich, wieder in meiner Geburtsstadt zu sein. Ein langgehegter Wunsch gehe heute für die Familie Heinzmann in Erfüllung. "Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, für fünf Jahre die hervorragenden Expressionisten auszustellen, so der Professor. Alle sechs Monate würden die Exponate wechseln, er hoffe sehr, dass die Ausstellung viele interessierte Besucher anziehe, betonte er.

Die Künstler seien nicht immer in Villingen gewesen, sondern hätten in vielen Städten gelebt, so Heinzmann. Sie kamen zurück in einer Zeit, die immer düsterer wurde, die Familien Schwer und Heinzmann taten alles, um den Künstlern das Leben erträglicher zu machen, fuhr er fort. Die Künstler hätten sich mit dem einzigen, was sie hatten, ihren Bildern, bei den Familien bedankt. "Diese Maler gehören indirekt auch zu unseren Familien. Kunst heute sei keine Selbstverständlichkeit. Er bedanke sich bei der Stadt, Oberbürgermeister Rupert Kubon und Michael Hütt für ihre Unterstützung.

Michael Hütt erklärte, mit zehn mal 22 Bildern, die zweimal im Jahr gewechselt würden, habe man eine richtig große Ausstellung. Die erste Ausstellung zeige die Werke von Richard Ackermann und Paul Hirt, später würden die Werke von Ludwig Engler und Waldemar Flaig ausgestellt.

In dieser ersten Ausstellung sei sehr viel Paderborn, Rimini und Dalmatien und weniger Villingen zu sehen, so Hütt. Bei Ackermann sei er verblüfft, auf welch hohem Niveau er schon 1918 gestartet habe. Auch sehe man die düstere Stimmung seiner Bilder, ebenso wie die drohende Ornamentik. Paul Hirt habe den spannenden Bogen in seinen Bildmotiven mit kantigen Formen gezeigt. Er habe sich an Paul Klee und unter anderem August Macke orientiert. Im Jahre 1942 Henri Matisse aufzugreifen, das sei eine Aussage, dazu gehöre Mut und Geradlinigkeit, schloss Hütt seine Begrüßung.