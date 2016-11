Villingen-Schwenningen Er wollte die komplette Freiheit

Parallel suchte Hauser eine Plattform für seine eigene elektronische Musik – fern von Einschränkungen. Seit mehr als 20 Jahren macht er eigene Projekte im Bereich Ambient Music, wie sie oft in Lounges und Bars erklingt.

Dabei geht es um eingängige Melodien, oftmals ohne Text, die dazu einladen, die Gedanken schweifen zu lassen. "Nicht die Botschaft ist wichtig, sondern Entspannung. Text kann auch einschränken", meint er. Bei ­seinen Sounds bilden ganz klassisch eigene Gitarren- und Pianoklänge die Hauptelemente.

"Früher habe ich meine Sounds an andere Firmen verkauft, hatte dann aber noch so viel in der Schublade, was für die Labels zu experimentell war", erzählt er. Die logische Folge war, 2008 ein eigenes Label zu gründen. "Ich wollte die komplette Freiheit", sagt der gebürtige Tuninger.

Der Name "Sine Music" stehe für die Sinuswelle in der Musik und Ausgeglichenheit. "Es erinnert an Sonne, Meer und Ibiza. Und die Welle als Symbol wirkt beruhigend, genauso wie meine Musik", erklärt er seine Wahl.

Privat hört er viel Rockmusik, braucht aber nach anstrengenden Sessions immer etwas zum Ausgleich. Dafür sei Ambient Musik das Richtige. "Die Chillermucke kommt aus der Techno-Szene, wo es Chillout-Floors gab mit ruhiger Musik zum Abflacken", weiß Hauser. Es käme auch immer wieder vor, dass er seine Sounds in Villingen-Schwenninger Bars höre. Ambient Musik werde auch oft in Wellness-Einrichtungen und Yoga-Kursen verwendet. Im Januar wird Hauser beispielsweise als DJ bei einer Yogamesse auflegen.

In den vergangenen Jahren ist sein Label ganz schön ­gewachsen. Mittlerweile sind es rund 20 Künstler aus ganz Europa, für die er exklusiv das Mastering, also die ­Nach­bearbeitung der Aufnahme, übernimmt. 150 Alben sind das Ergebnis, darunter auch Compilations, also Mix-CDs mit verschiedenen Künstlern.

Einer der erfolgreichsten unter ihnen ist Thomas Lemmer. Mit ihm hat Hauser schon vier Alben produziert und war einige Male in den Download- oder Chillout- Charts vertreten.

In Zukunft möchte der ­Produzent verstärkt Projekte aus dem Bereich Deep House unterstützen. "Das ist chillige, aber tanzbare Musik", meint der 44-jährige Weigheimer. Außerdem sind zwei weitere Alben mit Lemmer geplant.

Dass er eines Tages so beschäftigt sein würde, hätte Hauser zuvor nicht gedacht. "Manchmal kann man die Dinge eben nicht planen."