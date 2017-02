Villingen-Schwenningen Er war einfach verliebt

Laut Klageschrift bedrohte, beleidigte und bespuckte der Angeklagte die 25-Jährige und hielt dieser eine Schreckschuss-Pistole vors Gesicht. Einem Altersgenossen trat er in die Genitalien. Das Auto seiner Ex nahm ebenfalls Schaden. Zudem missachtete der Angeklagte ein zurücklie gend verhängtes Abstandsgebot.

Im Villinger Amtsgericht relativierte der 29-Jährige die Vorwürfe. Er sei einfach sehr verliebt gewesen. Bei seiner damaligen Freundin aber sei es zugegangen wie in einem Laufhaus. Man habe den Eindruck bekommen können, sie "mache es" mit ganz VS. "Mit der Pistole habe ich sie nicht bedroht. Ich hielt diese hoch und sagte, dass ich künftig für jeden von ihr geschickten Pseudo-Türsteher eine Antwort habe. Den Mann, mit ihm hat sie sich getroffen, habe ich getreten, allerdings nicht in die Ei..! Und zum verhängten Mindestabstand zu ihr muss ich sagen, dass einer meiner Kumpels und ein Angestellter schräg gegenüber von meiner damaligen Freundin wohnen", ergänzte der 29-Jährige.

Die 25-Jährige bekräftige die Bedrohung mit der Schreckschuss-Pistole. Vor ihrer Vernehmung blickte der Richter zum Angeklagten und fragte mit Bezug auf den geringen Abstand zwischen ihm und der Frau: "Gewaltschutzmaßnahmen müssen hier im Gericht jetzt aber nicht getroffen werden, oder?" "Er tat damals so, als ob er mich erschießen wolle und bezeichnete mich unter anderem als blöde Hure. Weshalb es zu den Eskalationen kam? Weil hier jemand geistig nicht ganz fit ist", so die Klägerin.