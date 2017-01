Villingen-Schwenningen Er verströmt den Duft des Morgenlandes in Villingen

Mahmoud Khairy selbst ist Ägypter und hat sieben Jahre in Dubai gelebt. Später in Deutschland angekommen, versuchte er hierzulande sein Lieblingsparfum zu finden. Vergeblich. "Parfum ist meine Leidenschaft", bringt er es nach einigen blumigen Umschreibungen auf den Punkt. Ähnlich wie es ihm vor eineinhalb Jahren bei seiner Ankunft in Deutschland ergangen ist, erlebten es viele, ist Khairy überzeugt: "Sie haben sich im Urlaub in Dubai ein Parfum gekauft und versuchen es nachzukaufen", könnten es aber nirgendwo bekommen. "Auch nicht im Internet", wegen der horrenden Zollgebühren und hohen Versandkosten aus Dubai, erklärt er. Vergleichbar mit herkömmlichen westlichen Parfums sei das Gewünschte in der Regel nicht – Khairy staunte über die hiesigen Preise für echtes Parfum nicht schlecht. Eau de Toilette steht in seinen Regalen nicht, stattdessen hochkonzentriertes Parfum, natürliche Öle und Essenzen. "Dieses Parfum hat einen besonderen Charakter, es ist etwas anderes", pflichtet sein Mitarbeiter Ralf Gäng bei.

Beide zusammen haben sich Ehrgeiziges vorgenommen: Der Laden in der Villinger Niederen Straße soll nur der Anfang sein. Khairy will eine Kette für die Düfte aus dem Orient aufbauen, die Parfums importiert er direkt aus Dubai, wo die Fabriken die Rohstoffe dafür selbst anbauen. Sie kreieren den Duft also von A bis Z selbst und schaffen dabei sogar westliche Duftnoten, etwa französischer Art. Hinzu kommen Hautpflegeprodukte, Shampoos, Seifen, Raumdüfte oder Öle – aus Ägypten, Dubai, Marokko oder Tunesien.

Bei einem dieser – typisch orientalisch – winzigen Gläschen Hibiskus-Tee erzählt Mahmoud Khairy viele Geschichten über die Rohstoffe seiner Düfte. Etwa über das Agarholz, "das ist teurer als Gold". Und über die Sitten und Gebräuche aus dem Morgenland – das Bakhour zum Beispiel, eine alte orientalische Tradition, bei der Räucherwerktabletten aus Hölzern, Harzen, Kräutern und Blüten auf einem Räuchergefäß, das an einen Weihrauchkessel erinnert, verbrannt werden. Sie erfüllen den Raum mit einem ganz eigenen Duft.