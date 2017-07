Villingen-Schwenningen Er stößt viele Herzensprojekte an

"Wir haben nach wie vor eine tolle Kooperation", schwärmt Stöffelmaier von den Verantwortlichen bei der Volksbank und den vielen Sponsoren, die dazu beitragen, den Stadtlauf jedes Jahr zu einem großen Miteinander zu machen.

Herzensprojekte anzustoßen, umzusetzen und zu unterstützen, das ist ein Teil seiner bisher 15-jährigen Tätigkeit als Caritas-Geschäftsführer, der den 58-Jährigen sagen lässt: "Ich habe meinen Traumjob". Auf dem Weg dorthin sammelte er viele wertvolle Erfahrungen. In Schwenningen geboren, war Michael Stöffelmaier als ältestes von vier Geschwistern eigentlich die Übernahme des elterlichen Baugeschäftes vorbestimmt. Doch es kam anders. Frühe Ehrenämter in der kirchlichen Jugendarbeit in der St. Franziskusgemeinde weckten in ihm den Wunsch, Religionspädagoge zu werden. Er studierte an der Katholischen Hochschule in Freiburg und fand 1982 seine erste Stelle im Jugendreferat in Esslingen. Dort erledigte er seinen Job so gut, dass er drei Jahre später nach Horb gerufen wurde, um ein Jugendbüro aufzubauen.

1989 für zwei Jahre nach Brasilien

1989 siedelte er für zwei Jahre zusammen mit Frau und zwei kleinen Kindern nach Brasilien um und unterstützte dort ein Pastoralteam. "Dafür habe ich an der Volkshochschule extra Portugiesisch gelernt", erinnert er sich gerne an eine aufregende Zeit in der Fremde, in der sich Deutschland vereinte. "Ich glaubte den brasilianischen Medien das damals nicht", sagt Stöffelmaier und lacht. Zurück in der Heimat ließ sich die Familie zunächst in Dauchingen nieder, inzwischen lebt sie in Obereschach. Michael Stöffelmaier übernahm das Jugendreferat in Tuttlingen und erlebte dort die Anfänge des Internets mit. "Wir haben mit den Jugendlichen deren Computer mittels Modem vernetzt – spannend", erzählt er.

Von Heiligenbronn ins Oberzentrum

Im Alter von 35 Jahren entschloss er sich deshalb, noch einmal zu studieren – Diplompädagogik mit dem Schwerpunkt Neue Medien, nebenberuflich, versteht sich. Sieben Jahre lang war er schließlich noch Leiter einer Behinderteneinrichtung der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn, bevor er die Stellenanzeige aus dem Oberzentrum sah: Geschäftsführer für den Caritasverband gesucht. Stöffelmaier bekam den Zuschlag und wurde Vorgesetzter von damals rund 30 Mitarbeitern. Inzwischen sind es 420.

Viel Freizeit bleibt da nicht. Drei Generationen der Stöffelmaiers leben unter einem Dach. Ein großer Garten und zwei Enkelkinder füllen jetzt die Zeit, in der Michael ­Stöffelmaier früher für Marathonläufe trainierte.