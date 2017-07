Villingen-Schwenningen Er macht jedes Bild zum Kunstwerk

Es sind nicht nur Kunstwerke, denen Kranzer einen würdigen Rahmen gibt. "Viele kommen ganz stolz mit einer Urkunde oder einer Auszeichnung zu mir", erzählt er. "Auch viele Kinderbilder sind dabei. Die sind oft die auffälligsten." Doch erst der Rahmen sei es, der sie zum wahren Kunstwerk mache: "Er soll ein Bild heben, ohne dem Bild die Show zu stehlen", sagt er lächelnd.

Einen Rahmen brächten viele mit etwas Positivem in Verbindung: "Es sind ausgesprochen nette und aufgeschlossene Menschen, die etwas eingerahmt haben möchten." Sie wollen sich ja auch etwas gönnen: "Sie wollen etwas Schönes und müssen nicht zum TÜV", so bringt es Kranzer auf den Punkt. Doch manche kämen enttäuscht zurück und sagten, dass ihnen der Rahmen doch nicht gefiele: "Dann sage ich zu ihnen, sie sollen mal probieren, das Bild woanders aufzuhängen." Kurze Zeit später melden sich bei Kranzer erleichterte und überglückliche Anrufer: "Nicht jedes Bild passt auch an jeden Ort."

Ursprünglich will er Werkzeugmacher werden

Gelernt hat Kranzer ursprünglich etwas ganz anderes: Werkzeugmacher wollte er werden. Es war eher ein Zufall, dass er Rahmenmacher geworden ist. Ein Bekannter war es, der ihn für die Bilderrahmen begeisterte. "Als ich angefangen habe, waren kleine Rähmchen für liebliche Motive sehr in Mode", blickt er zurück. "Zuerst habe ich die Bilder mit Rahmen auf Weihnachtsmärkten in der Region verkauft." Später eröffnete der Quereinsteiger sein eigenes Geschäft, in dem er auf Auftrag arbeitet. "Ich dachte damals, ich riskiere es, aber ohne Risiko geht nichts." Bereut hat er es nie.

"Ich würde alles wieder so machen. Motiviert hat mich immer der Spaß an der Freude", sagt er. "Was das Auge erfreut, erfreut auch den Geist. Es ist einfach eine schöne Arbeit."

Kleidung, Bücher, Uhren: Mit kunstvoller Fingerfertigkeit wurden diese Alltagsgegenstände hergestellt – jedes ein Unikat. Es ist jedoch lange her, dass es für solche Produkte eigene Ausbildungsberufe gab. Was einst Handarbeit war, ist bis heute günstig und massentauglich für Millionen Abnehmer geworden. Grund genug für den Schwarzwälder Boten, altes Handwerk in einer Serie aufzugreifen, die nicht nur die Berufe beschreibt, sondern auch Menschen aus Villingen-Schwenningen, die ihn beherrschen.