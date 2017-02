Villingen-Schwenningen Epfelschittler steuern auf Dorffasnet zu

Seit 22 Jahren gibt es die Zunft, und dieses Schnapszahl-Jubiläum wird mit einem Zunftabend unter dem Motto "best of" gefeiert. Die Epfel­schittler wollen mit vielen Gästen aus Nah und Fern feiern. Der Auftakt dazu bildet der Zunftball am Samstag, 18. Februar, in der Weilersbacher Glöckenberghalle.

Ganz nach dem Motto werden die Akteure die besten Auftritte der vergangenen 21 Jahre noch mal auf die Bühne bringen, natürlich mit frischem Esprit und tollen Gags. Da dürfen natürlich die jungen Cheerleader von der Weilersbacher "High School" nicht fehlen, ebenso wie die zünftigen Schuhplattler oder die Pfundigen, die das Musical ABBA noch mal hochleben lassen.

Auch die Männer lassen es auf der Bühne krachen, mit der Rocky Horror Picture Show als Männerballett. Das närrische Programm wird gewürzt mit lustigen Sketchen und weiteren komödiantischen Einlagen. Nicht weg zu denken sind die Musiker der Sackkapelle unter der Leitung von Stefan Stucke, die wie in den vergangenen Jahren mit zünftiger Blasmusik nicht nur den Epfelschittler-Marsch anstimmen, sondern auch während des Programms und nachher mit Fasnetmusik unterhält. Genau um 20.02 Uhr werden die Epfelschittler mit den Klängen der Sackkapelle in die Glöckenberghalle einmarschieren. Bereits um 18.30 Uhr ist Einlass.