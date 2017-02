Villingen-Schwenningen Entwicklung in den USA wird genau beobachtet

Villingen-Schwenningen. "America first" forderte der US-Amerikanische Präsident Donald Trump und will auch einiges umsetzen, damit Produktionen im Land verbleiben. Die befragten Firmen sehen im Moment jedoch noch keinen Handlungsbedarf etwas an der Produktionsstrategie zu ändern.

Der Autozulieferer Kendrion, mit deutschem Hauptsitz in Villingen-Schwenningen, betreibt auch ein Werk in den USA und in Mexiko. Geschäftsführer Bernd Gundelsweiler erlebte damals den Wahltag in den USA hautnah mit und hat seitdem die Geschehnisse genau beobachtet. Im Moment gäbe es keine Befürchtungen, dass Mitarbeiter nicht mehr in die USA einreisen dürften, da alle, die mit dem USA-Geschäft zu tun haben, Europäer seien. Doch erklärte er, dass es – wie bei vielen anderen Firmen von denen er wisse – auch bei ihnen eine gewisse Verunsicherung gibt, wohin der Freihandel und die USA steuern. Aber, so fügte er auch im gleichen Atemzug hinzu, der Blick in die Geschichte zeige, dass Abschottung nichts bringe und zur Rezession führe. Und ob alles dann so in Kraft trete, wie sich das Trump vorstelle, sei auch nicht sicher, wie die Vorkommnisse um das Einreiseverbot zeigten.

Grundsätzlich ist er jedoch froh, dass die Kendrion Konzernleitung im Jahr 2007 entschied, die jeweiligen Märkte Europa, Asien und Amerika als eigenständig zu betrachten. Für den Konzern heißt dies, dass in den USA für die USA gefertigt wird, gleiches gilt für die anderen Kontinente. Es gibt zwar noch ein Werk in Mexiko, sollte es jedoch je zu der Abschottung gegenüber dem Nachbarstaat kommen, kann er sich vorstellen, dass dieses Geschäft in die USA verlagert werde. Es gibt mehrere Vorteile dieser "Local-for-Local-Geschäftspolitik". Da wären einmal die kurzen Lieferwege und die höhere Flexibilität und man habe keine Zölle. Schon in der Krise Ende der 2000er Jahre habe sich diese Geschäftspolitik bewährt, so der Deutschland-Geschäftsführer.