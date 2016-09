Villingen-Schwenningen Entwicklung gegen den Trend

Die Krankenkasse DAK untersucht in ihrem Gesundheitsreport schwerpunktmäßig den Unterschied von Frauen und Männern in den Krankheitsprofilen und im Umgang mit Krankschreibungen. Ein Fazit: Frauen in Baden-Württemberg fehlen häufiger im Job als Männer. Ihr Krankenstand lag im vergangenen Jahr neun Prozent höher. Im Schwarzwald-Baar-Kreis betrug der Unterschied sogar 32 Prozent. "Die Studie zeigt auch, dass Männer und Frauen von ganz unterschiedlichen Krankheiten betroffen sind", so Nigsch

Im Schwarzwald-Baar-Kreis leiden Männer häufiger (plus 39 Prozent) an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei psychischen Erkrankungen wie beispielsweise Depressionen haben Frauen im Schwarzwald-Baar-Kreis dagegen 89 Prozent mehr Ausfalltage. Auch bei den Krebsleiden liegen sie mit acht Prozent über denen der Männer, was durch das vergleichsweise frühe Auftreten von Brustkrebs bedingt ist. Die häufigste Krebserkrankung bei Männern, der Prostatakrebs, trete hingegen meist erst ab etwa 60 Jahren auf. "Diese Krebsfälle bei den Männern werden von unserer Statistik, die sich ausschließlich auf Erwerbstätige bezieht, nicht mehr erfasst", so Nigsch. Grundsätzlich sei das Krebsrisiko bei Männern und Frauen gleich.

Obwohl Frauen den höheren Krankenstand haben, schleppen sie sich noch häufiger als Männer krank zur Arbeit. 64 Prozent der Frauen in Baden-Württemberg waren 2015 mindestens einmal krank bei der Arbeit, bei den Männern nur 56 Prozent. Als Hauptgründe gaben Frauen in der Befragung an, dass sie ihre Kollegen nicht hängen lassen wollten (84 Prozent) oder auch ihre Arbeit fertigstellen müssten (75 Prozent). Wenn ihre Kinder krank sind, melden sich hingegen viele Frauen selbst krank. Jede fünfte Frau im Land gab an, dass sie manchmal so vorgehen müsse, weil sie sich nicht anders zu helfen wisse. Bei den Männern sagen das nur 11,8 Prozent.