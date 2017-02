Villingen-Schwenningen Entspannung für Hörgeschädigte

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Was Du hören sollst, das hörst Du nicht, aber was du nicht hören sollst, das hörst du", bekommen Menschen mit Hörverlust nicht ohne Vorwurf oft gesagt. "Die Umwelt kann nur schwer nachvollziehen, dass das Hören trotz Hörgeräte verzerrt oder bruchstückhaft wahrgenommen wird", heißt es in einer Presseinformation.