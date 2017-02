Villingen-Schwenningen Entrümpeln für die Marktplatzsanierung

Von außen macht das hellblaue dreistöckige Haus mit seinen vernagelten Fenstern bereits einen maroden Eindruck – und auch innen sieht es nicht besser aus. In Zuge der Marktplatzsanierung soll das Gebäude am nördlichen Rand des Platzes deshalb noch in diesem Frühjahr abgerissen werden.

Betroffen sind auch die benachbarten Hausnummern vier und neun. Die Mieter seien bereits fristgerecht ausgezogen, bestätigte Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, auf Nachfrage. "Jetzt können wir mit dem Entrümpeln beginnen." Ein konkreter Termin für den Abbruch des Gebäudekomplexes stünde jedoch noch nicht fest. Die Ausschreibungen liefen derzeit noch, heißt es.

Die Bagger rücken erst im Frühjahr an