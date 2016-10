VS-Mühlhausen. Der Schwäbische Albverein Mühlhausen unternimmt am Mittwoch, 26. Oktober eine Rundwanderung in der Baar. Die Tour beginnt in Hüfingen und führt an Breg und Röthenbach entlang bis Bräunlingen. Weiter geht es hinauf zum Schellenberg und zur Amalienhütte (821 Meter), dem höchsten Punkt des Wanderweges. Die Wegstrecke ist 14 Kilometer lang. Abfahrt mit Autos ist um 11 Uhr bei der Wandertafel in der Dorfmitte Mühlhausen.