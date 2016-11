Villingen-Schwenningen Enteninvasion am Eisweiher

Das Risikopotenzial: Damit steige eine Enthrophierung des Gewässers, soweit Experten. Als Eutrophierung bezeichnet man den Übergang eines Gewässers von einem nährstoffarmen in einen nährstoffreichen (eutrophen) Zustand. Eigentlich ein natürlicher Prozess, der aber durch menschliche Eingriffe stark beschleunigt werden könne. Die Fische, ergänzt Krafft, erhalten zu wenig Sauerstoff, mit fatalen Folgen. Deshalb sieht auch Biologe Hans-Peter Straub vom Landratsamt solche Fütterungen mehr als kritisch. "Wir haben da ein Auge drauf."

Für Christian Föhrenbach, Vorsitzender der Anglergesellschaft Villingen, ist das Enten-Maß allmählich voll. "Wir haben mittlerweile Horden an Enten hier am Weiher", ärgert er sich. Durch die Mengen an ätzendem Vogelkot werde der See stark belastet, nennt er einen weiteren Aspekt. Völlig unverständlich für ihn: Da kommen täglich ein paar Bürger und werfen tütenweise Brot in den Weiher. "Da kann man sagen, was man will, die sind beratungsresistent." Langfristig habe dies sicherlich Folgen für den Fischbestand, bekräftigt auch er.

Die Stadt hat die Verbotsschilder nicht ohne Grund aufgestellt. Pressesprecherin Oxana Brunner sieht noch einen anderen Aspekt: "Die Enten sind überfüttert und verfetten." Wasservögel finden in der Natur ausreichend Nahrung zum Überleben. Zudem "ziehen Futterreste am Ufer andere Tiere an, zum Beispiel Ratten und Tauben. Doch nicht nur am Eisweiher ist das Enten-Füttern verboten, dies gelte für alle Gewässer und damit auch für die Brigach. Wer erwischt wird, zahlt übrigens 60 Euro Bußgeld nebst 30 Euro Gebühren.