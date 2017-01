Villingen-Schwenningen Entdeckungstour mit den Stadtmusikanten

Das Ensemble "Capella de la Torre" unter der Leitung von Katharina Bäuml, Echo-Klassik-Preisträger 2016, führt durch die didaktisch durchdachte Geschichte – und ein Stück weit in die Vergangenheit. Es erklingen Werke des späten Mittelalters und der Renaissance auf alten Instrumenten, trotzdem ganz neu zusammengestellt und für heutige Ohren gespielt. Die neugierigen Stadtmusikanten Igel, Ente, Hase und Bär nehmen junge Zuhörer von fünf bis 15 Jahren mit auf ihre musikalische Entdeckungsreise.

Die "Capella de la Torre" versteht nicht nur ihr Handwerk, sondern auch die Musikvermittlung. Teilnehmer lernen die Entstehung und Funktionsweise der Blasinstrumente kennen. Am Ende folgt der Höhepunkt des Konzerts: dann musizieren nämlich alle gemeinsam – und werden dadurch selbst Teil der "echten Stadtmusikanten". Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro (ermäßigt 50 Prozent, Gruppe vier Euro) unter anderem beim Tourist-Info- und Ticket-Service in Villingen und Schwenningen, außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und unter www.villingen-schwenningen.de.