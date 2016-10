Villingen-Schwenningen Ensemble Orval verzaubert Gäste

Die Geschichte ist in der süditalienischen Renaissance angesiedelt und erzählt, wie sich die kleine Meerjungfrau aus jugendlichem Leichtsinn heraus in den reichen Kaufmannssohn Silvio verliebt, und so die festgesetzte Ordnung zu Land und unter Wasser ins Wanken bringt. Mit Einfallsreichtum und artistischer Leichtfüßigkeit gelingt es der Truppe, dem Pathos der Vorlage eine humorvolle Seite abzugewinnen.

In ihrem Kern stellt die Inszenierung Fragen nach jenen Herzenskräften, die uns Horizonte überwinden und die Fesseln unserer Herkunft sprengen lassen. Mit seinen originellen Märcheninterpretationen hat sich das Ensemble Orval inzwischen einen Namen gemacht.

Selbstbewusst setzen die Künstler die Bewegungs- und Tanzkunst der Eurythmie neben Schauspiel, Gitarrenmusik und Gesang. Ungewohnt vielfältig sind die Begabungen der höchst talentierten Darsteller, die in ihren zauberhaften Renaissance-Kostümen durch einzigartige Spielfreude einen poetischen Zauber entfalten, dem sich weder Kinder noch Erwachsene entziehen können. Anderthalb Stunden lang hatten die Besucher traumhaftes Vergnügen und beste Unterhaltung.