Villingen-Schwenningen Engagement für hilflose Menschen

Schwarzwald-Baar-Kreis. In den 40 Jahren seit Bestehen des Ortsvereins des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) hat sich vieles verändert Aber eines ist gleich geblieben: "Es macht mir Freude, wenn ich mit vielen Menschen zu tun habe, die unterschiedlich sind", sagte SkF-Leiterin Doris Borchert.

"Jetzt stehen Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu helfen", im Mittelpunkt, schilderte die Vorsitzende Marie-Theres Weber und erinnerte an Vereinsgründerin Agnes Neuhaus, die sich 1899 vor allem um mittellose Frauen und Mädchen in Ballungszentren gekümmert hatte. Das 40-jährige Bestehe ndes Vereins und das 25-jährige Bestehen des Betreuungsvereins wurden am Dienstag im Münsterzentrum gefeiert.

Als Sozialdienst katholischer Frauen in den 60-er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wiederbelebt wurde stand das Engagement des Vereins für alleinerziehende Frauen im Vordergrund. Diese seien, so schilderte Weberdamals gesellschaftlich noch ausgegrenzt gewesen. Gertrud Kaiser traf sich in dieser Zeit mit Frauen, denen es ein Anliegen war, alleinerziehende Frauen zu begleiten.