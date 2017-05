Villingen-Schwenningen Energiewende bereitet Sorgen

VS-Villingen. Zu Besuch bei den Wieland-Werken an der Lantwattenstraße in Villingen war der Europaabgeordnete Andreas Schwab. Dort sprach der CDU-Politiker mit Technik-Vorstand Ulrich Altstetter vom Stammsitz in Ulm und Jürgen Simanowski, Werks­leiter des Villinger Werkes, wie es in einer Mitteilung heißt.