Villingen-Schwenningen Energieeffizienz im Betrieb wird immer wichtiger

Schwarzwald-Baar-Kreis. Energieeffizienz (KEFF) wird immer wichtiger für alle Branchen der Wirtschaft. Deshalb hat die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg eine regionale Kompetenzstelle eingerichtet. Bisher waren eher die energieintensiven Betriebe betroffen, heute müssen sich nahezu alle Betriebe mit dem Thema Energie auseinandersetzen. Der Hauptgeschäftsführer Albiez sagte in der Vorstellung der Kompetenzstelle: "Energiewende ja, sie muss für die Unternehmen bezahlbar bleiben." Albiez begrüßte, dass "der typische heimische Mittelstand mit beherztem Mut das Thema Energieeffizienz aufnehme, angreife und schon einige Gipfelstürmer zu bieten habe. "Das Thema Energie ist für die IHK nicht neu, sondern wird schon Jahre mit Arbeitskreisen, mit Weiterbildung und Messgeräten, die die IHK gerne zur Verfügung stellt, vorangetrieben." Die neue Kompetenzstelle für die Regionale Wirtschaft in Sachen Energieeffizienz ist ein Förderprojekt des Landes , Träger ist die IHK und wird unterstützt von der Handwerkskammer. Jedes Unternehmen, jeder Branche, jeder Größe kann sich an die Stelle wenden. Die Kompetenzstelle berät, vermittelt Energieberatungsangebote und begleitet Maßnahmen. Sie verfügt über ein Netzwerk aus 30 kompetenten, regionalen Akteuren. Seit September haben bereits 26 Unternehmen an einem KEFF-Check teilgenommen. In der Regel können 80 Prozent der Beratung finanziell gefördert werden. Am 17. Mai wird ein Innovationsforum "Energieeffizienz" stattfinden. Es werden Fachexkursionen angeboten in die Lernfabrik für Energieproduktivität. Die Teilnehmer können dort in den Produktionsprozess auch selber eingreifen. Hans-Peter Frey, Geschäftsführer des gleichnamigen familiengeführten Unternehmens stellte als Best Practice-Beispiel die energiesparenden Maßnahmen der Firma FreyLacke vor. So konnte mittels intelligenter Technik der Wasserverbrauch auf 20 Prozent der ursprünglichen Menge reduziert werden. Mit verbesserter Nutzung der Druckluftversorgung wurde Energie eingespart. Beide Maßnahmen schonten die natürlichen Ressourcen und senkten die Produktionskosten erheblich. Für weitere Information steht Simon Scholl, Effizienzmoderator der regionalen Kompetenzstelle Energieeffizienz der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, zur Verfügung