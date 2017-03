Villingen-Schwenningen Energiebündel mit vielen Interessen

VS-Schwenningen. Eigentlich ist sie seit zwei Jahren im Ruhestand, doch die gebürtige Peruanerin ist nach wie vor "Hans Dampf in allen Gassen". Mit südamerikanischem Temperament liest sie nicht nur Bücher in Rekordzeit, sie führt zudem als Freiberuflerin für die Hochschule Furtwangen (HFU) Studenten in Lima, Berlin und Tuttlingen in die interkulturelle Kommunikation ein und betreut am Campus Schwenningen ein Flüchtlingsprojekt, bei dem junge Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak intensiv auf ein Studium in Deutschland vorbereitet werden.

Damit nicht genug, hält sie bei der Volkshochschule (VHS) Kulturvorträge über ihre Heimat und leitet etliche Literaturtreffs in Schwenningen, Schonach, Rottweil, Schramberg, beim Bildungswerk in Villingen und sogar in Berlin. Zweimal im Jahr lädt Lucy Lachenmaier ins Café Häring ein zu "Bücher im Gespräch". Jede Woche besucht sie das Seniorenzentrum der AWO, um mit den Bewohnern Zeitung zu lesen und zu diskutieren. Bei der Diakonie ist sie als ehrenamtliche Patin und Deutschlehrerin in den Flüchtlingsunterkünften tätig.

Obwohl auch ihr Tag nur 24 Stunden hat, steht das Energiebündel auch noch so oft es geht in der Küche, gibt Kochkurse an der VHS und veranstaltet zusammen mit dem Weinhaus Hess Gourmet-abende. Ihre Spezialitäten sind – wie könnte es anders sein – südamerikanische Gerichte.