Villingen-Schwenningen. Knapp 550 Jugendliche haben bereits online ihre Stimme für ihre Wunschkandidaten bei der Wahl zum Jugendgemeinderat von VS abgegeben. Wer das noch nicht getan hat, kann seine Chance noch bis Samstag um Mitternacht unter https://u18wahl.de/jgrwahl/14 nutzen und die Vertreter für die Interessen der Jugendlichen wählen. "Nutzt die Chance und nehmt euer Wahlrecht wahr", ruft Julia Heinsen von der Stadtverwaltung alle Jugendlichen aus Villingen-Schwenningen und Umgebung auf, sich an der Jugendgemeinderatswahl zu beteiligen. Am Sonntag laden Oberbürgermeister Rupert Kubon und das Amt für Familie, Jugend und Soziales ab 17 Uhr zur Wahlparty im Jugend- und Kulturzentrum K3 (Kalkofenstraße 3a) ein.