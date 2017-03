Villingen-Schwenningen Endspurt bei Job-Rallye

Die Unternehmen aus der Region Villingen-Schwenningen bieten eine große Auswahl an Berufen, die praxisnah vorgestellt werden. Dabei können Schüler in den kommenden Wochen Ausbildungsberufe hautnah erleben. Es werden nicht nur Ausbildungsberufe, sondern auch duale Studiengänge vorgestellt. "Wir haben bei der Job-Rallye die Erfahrung gemacht, dass die Schüler nicht nur Berufe kennenlernen, sondern auch wertvolle Kontakte in die Firmen knüpfen, wenn es um Praktika oder Ausbildungsstellen geht", berichtet Kooridinatorin Jasmin Biermann-Gässler von biema Bildungsmanagement. Die Unternehmen werden von den GVO-Karrierecoaches bei der Vorbereitung der Firmentage unterstützt.

Bisher haben Arbeitgeber im laufenden Schuljahr 2016/17 an 35 verschiedenen Firmentagen ihre Türen ­geöffnet und Einblicke in 38 verschiedene Berufe ermöglicht.