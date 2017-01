Endlich. Mit IMS Gear siedelt sich ein großes Unternehmen in VS an. Nicht in Trossingen, Dauchingen oder in Rottweil. Die Firma hat sich für die Doppelstadt entschieden. Warum? Weil es im Gewerbegebiet Salzgrube zwischen den großen Stadtbezirken ausreichend Flächen gibt. Nicht nur das. Der Betrieb kann hier auch erweitern. Diese Perspektive konnte Villingen-Schwenningen bieten und stach damit Konkurrenten wie Trossingen und Immendingen aus. Und dies zeigt: Der Wirtschaftsstandort VS muss sowohl den eigenen Firmen als auch potenziellen Unternehmen, die sich ansiedeln wollen, Grundstücke anbieten. Viele Jahre gab es diese großen Parzellen nicht. Daher baute beispielsweise die Firma Hechinger im benachbarten Dauchingen. Und viele Jahre konnte die Stadt keine Erfolge vermelden. Umso schöner, wenn sich jetzt IMS Gear ansiedelt.