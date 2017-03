Villingen-Schwenningen Endlich Einweihung nach 300 Stunden

Den Nagel auf den Kopf traf Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple, indem sie ihre Ansprache mit dem Spruch "Was lange währt, wird endlich gut" einleitete. Vor zehn Jahren wurde das Schlachthaus geschlossen, weil zum einem die EU-Richtlinien erhebliche Investitionen zur Aufrechterhaltung der Einrichtung erfordert hätten, zum anderen die Anzahl der Schlachtungen kontinuierlich zurück gingen. Die Feuerwehr habe damals gleich ihr Interesse an der Übernahme der Räumlichkeiten bekundet. Im Jahr darauf wurde vom Ortschaftsrat der finanzielle Grundstock für die Umbaumaßnahme in Höhe von 5000 Euro bereit gestellt. Die Nutzungsänderung wurde 2012 zur Aufnahme in den Feuerwehrbedarfsplan angemeldet, damals jedoch vom Gemeinderat abgelehnt. Erst zwei Jahre später ist man bei einer Begehung der Örtlichkeiten mit dem Baurechtsamt einen Schritt weitergekommen. Die Kostenermittlung ergab den Betrag von 50 000 Euro. Markus Heinzelmann setzte sich dafür ein, dass für die Baumaßnahme Restmittel aus dem Feuerwehrbudget in Höhe von 30 000 Euro an die Ortsverwaltung überschrieben werden, sodass in 2016 in die Detailplanung für das Umbauprojekt gegangen werden konnte, brachte Kern-Epple in Erinnerung. Die Feuerwehrleute freuen sich darüber, dass nun die beengten Platzverhältnisse beim Umziehen der Vergangenheit angehören, und auch eine Stiefelwaschanlage zu Verfügung steht.