Villingen-Schwenningen Endlager Thema im Ausschuss

Das verfahrensführende Schweizer Bundesamt für Energie (BFE) startete am Mittwoch, 22. November, in die zweite Etappe der Standortsuche. Die Unterlagen für die Anhören umfassen mehrere 1000 Seiten Papier, so die Mitteilung des Landratsamts. In der Etappe eins wurde von 2008 bis 2011 ein auf eine Millione Jahre ausgelegtes "sicheres" Tiefenlager für hoch-, mittel- und schwachradioaktiven Abfällen gesucht. Sechs potenzielle Standorte wurden gefunden, so die Sitzungsvorlage. In der zweiten Etappe, die auf sechs Jahre angelegt ist, geht es jetzt laut Vorlage um mindestens zwei Standorte für Kombilager, die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Voruntersuchungen zur Umweltverträglichkeit.

Am Freitag wurde nun bekannt, dass die Schweiz offensichtlich drei Standorte in der engeren Wahl sieht. Alle drei sind nahe der deutsch-schweizer Grenze und sind in der Region Bözberg (Kanton Aargau), Glattfelden und Trüllikon (rund zehn Kilometer südlich von Schaffhausen). Die schweizer Regierung rechnet jedoch mit einem Baubeginn nicht vor 2045.