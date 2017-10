Villingen-Schwenningen Ende der Brückensanierung absehbar

VS-Villingen. Eigentlich haben sich die Verkehrsteilnehmer schon an die Ein­schränkungen rund um die Brücke in der Schwenninger Straße gewöhnt. Über Jahre hinweg war in Richtung Schwenningen aufgrund der Schäden ein Fahrstreifen gesperrt, seit Ende Juni 2016 läuft nun die umfassende Sanierung. Das Ende ist nun aber absehbar.

"Die Arbeiten an der Brücke sollen wie geplant Anfang November fertiggestellt werden", berichtet die städtische Pressesprecherin Madlen Falke auf Anfrage unserer Zeitung. Einzige Voraussetzung: Die Witterung hält sich weiter, "ein Wintereinbruch ist derzeit ja eher nicht absehbar."

Ihren Angaben zufolge haben die Arbeiten zum Auftragen des Spritzbetons unter der Brücke etwa zwei Monate gedauert und sind abgeschlossen. Dort wird am Widerlager beim "Stöckerbergle" noch eine Stahltreppe angebaut.