Villingen-Schwenningen Emsiger Trubel an Ursula-Schulen

Schulleiter Johannes Kaiser stellte die Arbeit beider Schularten gestern gleich mehrfach vor. Zum Gymnasium gelangt man über drei wählbare Profile ab Klasse 8: dem sprachlichen mit Latein als dritter Fremdsprache, dem naturwissenschaftlichen und dem in der Stadt einzigen musischen Profil mit Musik als Hauptfach. In der Realschule kann man ab Klasse 7 wählen zwischen AES (Alltag-Ernährung-Soziales) und Technik. An drei, vier oder fünf Tagen können Schüler den Hort von 12 bis 17 Uhr besuchen, inklusive Mittagessen in der neuen Mensa. Das geplante Aufbau-Gymnasium für Real- und Gemeinschaftsschüler ab Klasse 11 kündigte Kaiser für das Schuljahr 2018/19 an.

Die Teilnahme am Religionsunterricht ist an den St. Ursula-Schulen Pflicht, der Besuch des Gottesdienstes erwünscht und alle Schüler müssen ein Sozialpraktikum ableisten.