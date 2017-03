Villingen-Schwenningen Emotionalität und Perfektion

Für Joel Link und Bryan Lee (Violinen), Milena Pajaro-van de Stadt (Bratsche) und Camden Shaw (Violoncello) galt gleichermaßen: technische Perfektion, Emotionalität, tiefgründige Ausdeutung und Wiedergaben, die von Herzen zu Herzen gingen. Die Faszination des homogenen Klanges, die Seelenverwandtschaft der Akteure, die Spannung erzeugende Wiedergabe der Werke, die Gefühlsbandbreite von Religioso bis Ekstase, die Transparenz und die Klangschönheit waren zu bewundern. Wer nach der anspruchsvollen Beethoven-Fuge op. 133 noch die weitere finale Rondo-Version bieten kann, der beweist ungeahnte Energie. Schon der Kopfsatz von Mozarts F-Dur-Quartett KV 590 ließ das motivische Gestaltungsvermögen erkennen. Der zweite Satz erschien trotz tänzerischer Erdverbundenheit wie Musik von einem anderen Stern, und das Menuett mit seinem Trio bewegte sich zwischen voller Kraft und zarten Empfindungen. Das sehr schnelle Schluss-Allegro mit ausgeprägter Phrasierung ließ Mozarts Lebensfreude spüren.

Zwei effektvolle Ecksätze rahmten das neuromantische Adagio des h-Moll-Quartetts von Samuel Barber ein. Der Mittelsatz "for strings", häufig bearbeitet, durch Toscaninis Aufführung berühmt gemacht (150. Geburtstag des Dirigenten konnte am 25. März gefeiert werden) und in "Bernsteins America" manifestiert, wurde zur lyrisch-melancholischen Erfahrung, die zum Hineinhören zwang. Die Wirkung blieb nicht aus. Das Publikum lauschte gespannt – man hätte eine Daunenfeder fallen hören. Nach der Pause: Beethovens "ultimo Quartetto con una introduzione grave e pesante", das Streichquartett op. 130, das durch die sechssätzige Anlage und die "große" Fuge Ausnahmecharakter hat und die kompositorische, revolutionierende Größe eines tauben Komponisten vor Augen führt. Beethoven gab extraordinäre Winke, wenn er zum Andante "humoristisch" oder zur Cavatina "beklemmt" anmerkte. Das gigantische Werk stieß anfangs auf Unverständnis, das durch das Dover Quartet bis ins kleinste Detail ausgeräumt wurde. Plastische Gestaltung mittels einer großen emotionalen Palette von zarten Regungen, unbeschwerter Zufriedenheit bis zu spannungsgeladen inneren Kämpfen wurden zum Ganzen geformt.