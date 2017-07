Villingen-Schwenningen Emes-Brand erhält neue Dimension

VS-Schwenningen. Etwas mehr als 14 Tage ist es her, dass der Dachstuhl eines Gebäudeteils der ehemaligen Uhrenfabrik in Flammen aufging und seither die Frage nach dem Brandstifter die Kriminalpolizei umtreibt (wir berichteten mehrfach). Und jetzt lässt das Thema an anderer Stelle aufhorchen: Das Areal ist verkauft. Als "Initiator für Pflegeimmobilien" sieht sich WI Immogroup aus Hildesheim, die der neue Besitzer des Grundstücks ist und dort eine Seniorenresidenz entstehen lassen möchte. "Wir sind noch in Abstimmungsgesprächen mit der Stadt", hält sich Joschka Möhlmann vom Marketing des Immobilienunternehmens bedeckt.

"Wir sind froh, dass eine neue Nutzung gefunden werden konnte", bestätigt auch Oxana Brunner von der städtischen Pressestelle den Kauf. Und dieser ist besonders im Interesse von Baubürgermeister Bührer. Denn die Zeitschiene der Neugestaltung im Zuge der Marktplatzsanierung sei immer 2018 gewesen, hatte er noch im vergangenen Jahr im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt. Dann läuft die Förderung für das Sanierungsgebiet aus. Rund zwei Jahre lang hatte Bührer Gespräche mit dem bisherigen Grundstückseigentümer Erhard Schlenker geführt, unter dessen Leitung die Uhrenfabrik bis 1989 bestand und seither immer mehr verkam. Eine Veräußerung des Gebäudes, das unter Denkmalschutz steht, wurde zwar immer wieder vorangetrieben, gestaltete sich aber nicht zuletzt wegen der Altlasten im Boden als Herausforderung.

Wurde der 5. Juli dieses Jahres womöglich zum Schicksalstag für den Besitzerwechsel des Emes-Areals? Zumindest, dass das Gebäude in den vergangenen Monaten immer wieder von unbefugten Personen heimgesucht worden war, war durch die jüngsten Brandermittlungen der Polizei bestätigt worden: Bereits Anfang der Woche hatte das Polizeipräsidium mitgeteilt, dass das Kriminalkommissariat Villingen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger beziehungsweise vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet hat. Doch eine Tendenz sei auch jetzt immer noch nicht benennbar, berichtet Harri Frank, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Tuttlingen.