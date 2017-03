Villingen-Schwenningen Eltern sollen künftig mehr zahlen

Für Eltern in der Doppelstadt bedeutet das unterm Strich vor allem Eines: höherere Kosten.

Einkommensunabhängig

Bei der einkommensunabhängigen Anpassung würden die Gebühren, je nach Kinderanzahl in der Familie, 2017, 2018 und 2019 jeweils um etwa zehn Prozent erhöht. Eine Familie mit zwei Kindern beispielsweise müsste für ein über dreijähriges Kind im Regelkindergarten 2017 66 Euro pro Kind mehr bezahlen, 2018 nochmals 72 Euro und 2019 78 Euro. Für unter Dreijährige in der Kinderkrippe lägen die Erhöhungen bei zwei Kindern 2017 bei 169, 2018 bei 196 und 2019 bei 224 Euro. Angelehnt an dieses Muster wären die Gebühren der Kindertagespflege sowie der verlässlichen Grundschule und der Spätbetreuung.