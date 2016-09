Villingen-Schwenningen Eltern laden OB zur Besichtigung ein

Eltern, die evangelische Kirchengemeinde und auch viele Unterstützer seien der Auffassung, dass der Pauluskindergarten aus vielerlei Gründen unverzichtbar für diesen Stadtteil ist, heißt es in dem Einladungsschreiben. Nicht nur die angebotene Form und hohe Qualität der Betreuung und die historische Bedeutung in Schwenningen, sondern vor allem sein Standort sicherten eine Begegnungsstätte für unterschiedlichste hier wohnende Nationalitäten und Familien aus allen Einkommensschichten. Gerade der Neckarstadtteil drohe ein noch größer werdender sozialer Brennpunkt der Stadt zu sein, wenn wesentliche öffentliche Strukturen, wie der Pauluskindergarten, wegfallen. Mittlerweile sind 2000 Unterschriften gesammelt worden. Die Listen liegen weiterhin noch in vielen Geschäften aus.

Wahlweise werden als Termine der 23. oder 30. September, 17 Uhr, für einen zweistündigen Meinungsaustausch vorgeschlagen.

Die CDU-Stadtratsfraktion traf sich vor Beginn der Sitzungsrunden, um unter anderem über die laufenden und anstehenden Gebäudesanierungen zu sprechen.