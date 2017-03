Villingen-Schwenningen Eltern hoffen auf den Sachstandsbericht im Jugendhilfeausschuss

Am Donnerstag, 9. März, 17 Uhr wird im Jugendhilfeausschuss ein Sachstandsbericht gegeben. Der Elternbeirat des Kindergartens kämpft um die Sanierung oder einen Neubau am bisherigen Standort, da eine Schließung oder Zusammenlegung mit anderen Einrichtungen weitreichenden Einfluss auf den Sozialraum Neckarstadtteil haben würde, heißt es in einem Schreiben der Elternbeirätin Katharina Gärtner. Dazu holten sie auch die Öffentlichkeit ins Boot und sammelten bereits knapp 5500 Unterschriften (wir berichteten). Zwei gut besuchte Informationsabende für die eingeladenen Stadträte folgten. Nun, recht überraschend schnell, sollen im Jugendhilfeausschuss neue Weichen für das weitere Vorgehen gestellt werden. Und wieder sieht die Beschlussvorlage vor, dass eine Gesamtkonzeption der Kindergärten Pauluskindergarten, Franziskusheim, Frühlingshalde und Möglingshöhe diskutiert werden soll. Bereits 2008/2009 wurde in der Sozialraumanalyse zum Thema "Kinderarmut" von Diakonin Kuchel-Müller festgestellt, dass der Neckarstadtteil zu den sozialen Brennpunkten der Stadt gehört und dort "eine hohe Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund und Familien mit Kindern, die auf billigen Wohnraum angewiesen sind…" leben. Eine Analyse der Jahre ab 2009 von Seiten des Kindergartens unterstützt dies. Der Anteil der Kinder mit mindestens einem ausländischen Elternteil schwankt stetig um die 60 Prozent. Dadurch ergibt sich ein erheblicher Bedarf an früher Sprachförderung, die im Pauluskindergarten konsequent durch speziell geschultes Personal vorgenommen werde. Die Intensität dieser Arbeit werde vor allem durch die bisherige Größe des Kindergartens unterstützt: Alle Erzieherinnen kennen alle Kinder, so dass ein behütetes und familiäres Umfeld bestehe. Dies empfiehlt im Übrigen auch der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS), der jedem Kindergarten seine Betriebserlaubnis genehmigt. In der Publikation "der Bau von Tageseinrichtungen für Kinder" sollen demnach Tageseinrichtungen so gelegen sein, dass sie von den Kindern gut und ohne Gefährdung durch den Straßenverkehr erreicht werden können, lange Wegstrecken möglichst vermieden werden und die Größe der Einrichtung auch noch für kleinere Kinder überschaubar sein sollte. Für die Organisation und die pädagogische Arbeit seien Einrichtungen mit bis zu vier Gruppen sinnvoll. Noch größere Einrichtungen wären für Kinder erfahrungsgemäß unüberschaubar und erschwerten die Orientierung.

Der Pauluskindergarten sei daher durch seine Größe und der zentralen Lage im Stadtteil, seiner unmittelbaren Nähe zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Familien und nicht zuletzt der Kirche ein optimaler Treffpunkt, in dem frühzeitig das gemeinsame Miteinander der Necklemer gefördert werde, heißt es in dem Schreiben Gärtners weiter. Der daneben liegende öffentliche Spielplatz unterstütze das leichte Zusammentreffen der Bewohner darüber hinaus. Es sei also zu hoffen, dass sich der Jugendhilfeausschuss mit seiner Entscheidung an diese besonderen Notwendigkeiten des Sozialraumes Neckarstadtteil und den Empfehlungen des KVJS anlehnt.