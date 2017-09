Villingen-Schwenningen Eltern haben die Wahl

Seit dem Schuljahr 2007/08 ist sie Ganztagsschule in gebundener Form. Die dazugehörige Außenstelle auf Rinelen wird als Halbtagsgrundschule geführt. Schulleiterin Peggy Müller erhoffe sich durch die Wahlform eine höhere Flexibilität , was die Umsetzung des Ganztagsbetriebs betreffe, berichtete Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport, in der Ausschuss-Sitzung.

Damit könne individueller auf die Bedarfe der Schüler und Eltern eingegangen und zu einer Attraktivitätssteigerung des Schulstandorts beigetragen werden. Familien, die in unmittelbarer Nähe der Gartenschule wohnen und einen Halbtagsschulplatz wünschen, könnten somit ihr Kind in diese Einrichtung schicken. Vorteil der neuen Regelung sei auch, dass sich auch Rinelenschüler an der Ganztagsschule beteiligen können, so Stefan Assfalg weiter.

"Wir sollten uns als Gemeinderat dem nicht entgegen stellen", meinte Katharina Hirt (CDU).