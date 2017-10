Villingen-Schwenningen Eltern erleben Kinder im Unterricht

Es ist schon Tradition, dass die Mentoren bald nach der Einschulung die neuen Erstklasseltern an einem Morgen in die Schule einladen. Als selbst betroffene Mütter und Väter wissen sie noch, welche Unsicherheiten und auch Sorgen Eltern umtreiben, die ihr Kind an eine Sonderschule geben. Genau darum geht es ihnen an diesem Tag, Ängste abzubauen, zuzuhören und Offenheit für die Möglichkeiten dieser besonderen Schule zu wecken. Die meisten Eltern waren dieser Einladung gefolgt. Konrektor Helmut Raufelder von der Schulleitung und Erstklasslehrerin Verena Kaltenbacher begrüßten und dankten den Elternmentoren Claudia Kienast und Katja Träger für ihr ehrenamtliches Engagement, ohne das ein solcher Schnuppermorgen nicht zustande käme.

Die Lehrer warben für eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die eine optimale Förderung der Kinder ermögliche. Sodann durften die Eltern eine Deutschstunde ihrer Kinder besuchen. Die Aufregung war Kindern, Eltern und auch Lehrern anzumerken.

Um die Eindrücke des Unterrichtsbesuchs zu verdauen und besprechen zu können, traf man sich im Anschluss zu Kaffee und Kuchen in lockerer Runde ohne Lehrer, um ungezwungen miteinander ins Gespräch kommen zu können und auf Augenhöhe Fragen und auch Sorgen besprechen zu können.