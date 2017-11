Villingen-Schwenningen Eltern erhalten von Schulen zahlreiche Infos

VS-Villingen (uwk). Auftakt ist am Mittwoch, 15. November, 19 Uhr, in der Goldenbühlschule, die außerdem am Freitag, 1. Dezember, 15 Uhr, einen Tag der offenen Tür anbietet. Weiter geht es am Freitag, 17. November, 16 Uhr, in der Warenbergschule und am Dienstag, 21. November, 16 und 18 Uhr, mit Tag der offenen Tür und Infoabend an der Klosterringschule. Die Grundschule im Steppach schließt sich am Mittwoch, 22. November, 17 Uhr, an und bietet einen Tag der offenen Tür am Samstag, 2. Dezember, 11 bis 14.30 Uhr, an. Am Donnerstag, 23. November, 19.30 Uhr, folgt die Südstadtschule und am Freitag, 24. November, 16 Uhr, die Haslachschule. Die Bickebergschule informiert am Dienstag, 28. November, 16.30 bis 18 Uhr. Im neuen Jahr beschließt die Südstadtschule den Reigen der Infoveranstaltungen mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 27. Januar, 11 bis 15 Uhr.