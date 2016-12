Villingen-Schwenningen Eltern bringen sich gerne in Gestaltung ein

VS-Schwenningen (hs). "Das sind wir" – die Neckarschule an der Quelle zum Lernfluss besuchen in diesem Schuljahr 240 Kinder in zehn Klassen in den Stufen eins bis vier sowie eine Starterklasse. Am Samstag waren Schüler, Pädagogen, Eltern und Großeltern auf den Beinen, um am Tag der offenen Schule zu demonstrieren: "Wir sind gerne für Sie da."