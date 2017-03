Villingen-Schwenningen ELR-Förderung nun ganz offiziell bekannt gegeben

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Kreisgebiet bekommt Bad Dürrheim 639 580 Euro Zuschuss – wobei hier schon seit Herbst 2016 bekannt ist, dass man eine von drei Schwerpunktgemeinden beim ELR ist. Blumberg erhält 132 890 Euro, Bräunlingen 40 000 Euro, Brigachtal 205 160 Euro, Donaueschingen 137 550, Hüfingen 32 200, Niedereschach 350 000 Euro, Schonach 200 000 Euro, Villingen-Schwenningen 147 680 Euro und Vöhrenbach 123 880 Euro. Insgesamt fließen somit mehr als zwei Euro in den Landkreis, die eine Gesamtinvestitionssumme von etwas mehr als 32 Millionen Euro auslösen sollen. Nach Angaben des Ministeriums für den Ländlichen Raum ist das ELR 2017 mit 62 Millionen Euro eines der größten seit dem Beginn im Jahr 1995. Ziel ist es, die Dörfer in ihrer Innenentwicklung zu stärken. Dazu gehört die Infrastruktur wie auch das Umnutzen von alten Ställen in Wohnungen.