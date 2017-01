Villingen-Schwenningen Elif Cangür: Grillplatz in die Obhut der Stadt

VS-Pfaffenweiler (lia). Die Bündnisgrüne sorgt sich um die Zukunft der Freizeitanlage in Pfaffenweiler und stellte für ihre Fraktion den Antrag, ob die gesamte Anlage nicht in die Obhut der Stadt VS kommen könne. Bislang liegt sie in der Verantwortung der Ortsverwaltung Pfaffenweiler. Hintergrund für diesen Antrag: Sie habe gehört, dass in der Anlage beschädigte Bänke nicht mehr ersetzt werden sollen. Die Stadträtin befürchtet nun, dass dies insgesamt das Aus für den Grillplatz bedeuten könne. "Um die gesamte Anlage wäre es wirklich schade." Die Stadtspitze sagte Gespräche mit der Ortsverwaltung zu.