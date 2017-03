Villingen-Schwenningen Elektromobilität: "Wenn sie kommt, dann kommt sie rasant"

Weil die Industrie in der Region von der Automobilzulieferung für Verbrennungsmotoren dominiert werde, seien die Auswirkungen der Elektromobilität von großem Interesse. "Technologie setzt sich schnell durch", griff der Referent die Einleitung des Schulleiters auf und machte dies an einem Beispiel deutlich. So seien auf den Fotos der Papstwahl im Jahr 2005 noch tausende begeisterte Gläubige zu sehen gewesen – 2013 hingegen nur noch tausende Smartphones. Auch in der Automobilbranche sei ein derartiger Hype für neue Technologien festzustellen. "Wie kann man sich sonst erklären, dass Tesla 400 000 Vorbestellungen für ein Auto hat, das es noch gar nicht gibt?", fragte Nizzola und erntete die Lacher der rund 130 Besucher.

"Wir wollen die Zukunft aktiv mitgestalten"

Doch nicht nur die Technologie, auch die Kunden und ihr Umfeld wandelten sich rasend. "Wir wollen diese veränderte Welt mitgestalten", verkündete Nizzola. So stünde für die Verbraucher nicht das Auto an sich, sondern die Mobilität im Fokus.