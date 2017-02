Villingen-Schwenningen Elektromobilität und Arbeitsplätze

Erfreut zeigt sich der erste Bevollmächtigte der IG Metall Villingen-Schwenningen, Thomas Bleile, darüber, dass erstmals seit zehn Jahren ein Mitgliederzuwachs zu verzeichnen war. 60 Eintritte registrierte die Gewerkschaft 2016. Derzeit sind im Zuständigkeitsbereich, der den Schwarzwald-Baar-Kreis und die Stadt Rottweil umfasst, 8100 Mitglieder gemeldet, davon 5200 Betriebsangehörige und knapp 3000 Rentner. Bleile führt dieses Ergebnis auch auf die erhöhte Präsenz der Gewerkschaft in den Betrieben und den Roadshows zurück. Ihn freut besonders der Zuwachs bei den Auszubildenden. Der Organisationsgrad in den organisierten Betrieben liege bei 50 Prozent, in der Branche bei 20 Prozent. Im Vergleich zu den Schwestergewerkschaften ein positiver Trend.

Derzeit läuft eine Befragung bei den Beschäftigten in der Region zu den Themen Leiharbeit, Wochenend- und Schichtarbeit. Das Ergebnis soll Ende März, Anfang April vorliegen und Grundlage für die Vorbereitung der Tarifrunde 2018 in der Metall- und Elektroindustrie sein. Dadurch soll herausgefunden werden, welches die drängendsten Probleme sind – ob es nur monetäre Forderungen sind oder, ob auch qualitative gestellt werden sollen.

Bei einer bundesweiten Betriebsrätebefragung kam heraus, dass 62 Prozent der Betriebe bundesweit Leiharbeiter beschäftigen und nur 15 Prozent nicht, dazu gehört der Kolbenhersteller Mahle. Es schmerze, so Bleile, dass durch die Gesetzesänderung die Betriebsräte für die Leiharbeiter nicht mitbestimmungsberechtigt sind. 38 Leiharbeitsfirmen sind in der Region am Markt, worüber die meisten Arbeitssuchenden vermittelt werden. Die Arbeitsagentur mache es sich da einfach. Schicht- und Wochenendarbeit sind weitere wichtige Themen, bei denen die Gewerkschaft auch in Zwiespalt komme. Einerseits seien viele Beschäftigte auf den Mehrverdienst angewiesen, andererseits sei es Auftrag der Gewerkschaft, die Beschäftigten zu schützen. Ein Dorn im Auge ist der IG Metall die Einführung der Vertrauensarbeitszeit, die auch in der Region einige große Firmen haben. Oberstes Prinzip sei für die IG Metall, dass Flexibilisierung der Arbeitszeit keine Einbahnstraße sein dürfe – auf Kosten des Arbeitnehmers.