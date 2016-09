Villingen-Schwenningen Elektromobilität steht im Mittelpunkt

Der Referent, Anton Karle, Experte für Elektromobilität an der Hochschule Furtwangen, gab einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Arten von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Angefangen beim E-Bike bis hin zum Lastwagen oder Bus. Schnell wurde den Zuhörern klar, das die im Veranstaltungstitel formulierte Frage "Elektromobilität. Ist das die Zukunft?" mit einem klaren Ja zu beantworten sei. Der Anteil von Elektro- und Hybridfahrzeugen sei zwar noch gering, da trotz Kauf-Prämien aktuell noch große Kaufzurückhaltung herrsche.

Die Klimaschutzziele Deutschlands und der EU wären jedoch ohne Elektromobile und (Plug-In-)Hybride nicht erreichbar, so der Referent. Der für 2020 von den Herstellern einzuhaltende Neuwagen-Flottenverbrauch von 95 Gramm zwänge diese dazu, entsprechend elektrifizierte Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Andernfalls kämen empfindliche Strafzahlungen auf die Automobil-Firmen zu. Jedes Elektroauto geht mit Null Gramm CO2 pro Kilometer in die Verbrauchsbilanz ein, erklärte der Referent. Bei Plugin-Hybriden geht der rein elektrisch zurückgelegte Weg ebenfalls anteilig in die CO2-Bilanz ein. Denn sie laden, genauso wie reine Elektroautos, ihre Batterie an der Steckdose auf und können eine bestimmte Strecke rein elektrisch zurücklegen. Die Frage der regenerativen Erzeugung und bedarfsgerechten Bereitstellung von Energie war ein weiterer Schwerpunkt des Vortrages.