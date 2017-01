Villingen-Schwenningen. Nachdem Tauwetter für eine vorübergehende Sperrung des beliebten Eisweihers an der Villinger Waldstraße gesorgt hat, die mindestens für den Freitag noch galt, wird dieser zunächst vom Schnee befreit. Je nach weiterer Wetterlage wird das Gewässer am Wochenende eventuell wieder freigegeben. "Ab wann der kleine Eisweiher von den Bürgern betreten werden darf, zeigt die örtliche Beschilderung am Wochenende an", teilt die Stadtverwaltung mit. "Weiterhin gilt: Das Betreten des Eisweihers erfolgt auf eigene Gefahr", macht die Stadt deutlich.